Gli aperitivi ad arte in terrazza A Palazzo Pretorio con la Camerata

Con l’estate ritornano gli appuntamenti sulla terrazza del Museo di Palazzo Pretorio: il primo Aperitivo ad Arte è in programma mercoledì 12 luglio, e gli altri due, sempre di mercoledì, il 19 e il 26 luglio (con inizio alle 18.30). Un’occasione per godere di un aperitivo su una delle terrazze più belle di Prato, con una magnifica vista a 360° sul centro cittadino e su tutti i territori circostanti, che arriva fino a Firenze. E non solo: in apertura di serata è prevista una visita guidata alle opere della collezione del museo (ogni volta con focus diverso), a cui seguirà un concerto a cura della Camerata Strumentale, in collaborazione con la Scuola di Musica Verdi. Mercoledì prossimo è in programma una visita guidata alla mostra "L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere". L’esposizione, a cura di Angela Orlandi, è realizzata dalla Fondazione Datini in coll​aborazione con il Museo di Palazzo Pretorio, e offre una riflessione attorno al tema della moneta, della circolazione e dell’uso dei diversi strumenti di scambio, attraverso un lungo viaggio nel tempo, dalle monete premonetali fino alle criptovalute; un racconto narrato attraverso l’esposizione di documenti e reperti storici. In scaletta un concerto con brani di musica classica eseguiti da Elisabetta Sciotti, violoncellista della nosra Camerata.

Il 19 luglio è invece prevista una visita guidata focalizzata sulle opere del XVIII e XIX secolo conservate nel museo: una ricca collezione di dipinti e sculture che raccontano la storia dell’arte, ma anche quella di Prato. Al termine è previsto poi il concerto "Evocaciónes Latinas": un omaggio alla musica latina con arrangiamenti di classici e brani originali per duo di chitarre, con Giulio Cecchi e Lorenzo Pampaloni. Infine, mercoledì 26 luglio è in programma una visita guidata ai capolavori di Filippo e Filippino Lippi, conservati al primo piano di Palazzo Pretorio. A seguire, un concerto con brani di musica classica, e non solo, con Davide Iadicicco alla fisarmonica. Costo 20 euro, incluso accesso al Museo e visita guidata. Prenotazione obbligatoria 0574.1837859 o [email protected]