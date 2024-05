Gli alluvionati in corteo a Firenze. E arriva un dono per la biblioteca

Sarà un corteo pacifico ma, al tempo stesso, risoluto nel richiedere quelle risposte che i cittadini attendono da mesi. L’appuntamento è per sabato, giorno scelto dal coordinamento dei comitati di Campi Bisenzio a cui si è unito anche il comitato di Montemurlo "Bagnolo per l’Alluvione", per la manifestazione che si terrà a Firenze, aperta a tutti coloro che in Toscana sono rimasti alluvionati, con l’appello a partecipare rivolto anche a chi non ha avuto danni a causa di acqua e fango.

"Mai più 2 novembre 2023", hanno ribadito con forza i rappresentati dei comitati in più di un’occasione. E per farlo anche sabato il ritrovo è fissato alle 14 in via Santa Croce dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino. Alle 14.45 invece la partenza del corteo che raggiungerà il palazzo della Regione in via di Novoli per poi spostarsi nel parco di San Donato per la conclusione della manifestazione. Tre le principali richieste, come hanno fatto sapere gli stessi comitati: "La messa in sicurezza del territorio, con opere di difesa e contenimento delle acque a monte e a valle di fiumi e torrenti; contributi dignitosi e necessari per la ricostruzione, la ristrutturazione delle case delle aziende e per tutti i beni mobili andati distrutti con l’alluvione e per le famiglie ancora sfollate; blocco della indiscriminata cementificazione della Piana a causa di nuove grandi opere".

Sempre riguardo all’alluvione c’è per Montemurlo una buona notizia: il dono alla biblioteca comunale Delle Fonte arivato dalla raccolta fondi di Anci.

Si tratta di un ulteriore contributo di 15mila euro che infatti, è giunto dalle sezioni Anpi provinciali. La raccolta fondi di Anci Toscana a favore dei Comuni colpiti dall’alluvione del novembre scorso ha visto in questi giorni una nuova donazione: 15mila euro ricevuti da parte di alcune sezioni provinciali dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani). Un gesto di solidarietà, che come prima destinazione servirà a ripristinare la piena funzionalità della biblioteca di Montemurlo.

Sale dunque a oltre 145mila euro la cifra raccolta complessivamente dall’Associazione, che ha permesso tra l’altro il ripristino della biblioteca Michelucci di Quarrata, gravemente danneggiata dall’acqua e dal fango, la riapertura del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, l’acquisto di nuovi giochi e arredi urbani per un giardino pubblico a Montale. L’iniziativa di solidarietà di Anci Toscana ha avuto un eccezionale riscontro e ha visto la partecipazione di cittadini, sindaci e amministratori, aziende e associazioni.

Elena Duranti