Gli Africa Unite in piazza Duomo: "Il reggae, inno alla pace e ai diritti"

Sul palco di Piazza del Duomo stasera è la musica reggae a farla da padrona, grazie all’esibizione (a partire dalle 21) degli Africa Unite e di Alborosie. La band, nata a Pinerolo nel 1981 e che prende il nome dall’omonima canzone di Bob Marley, si esibirà portando - fra le tante tracce - il nuovo singolo "Uomini", (disponibile su store, piattaforme di streaming e in download gratuito su sito www.africaunite.com). Un singolo che vuole stimolare una riflessione sui paradossi delle attuali guerre. "Questa canzone è nata dall’urgenza di prendere una posizione circa quello che ci accade attorno – racconta Bunna, pseudonimo di Vitale Bonino, cantante e chitarrista del gruppo – La nostra filosofia, sin da quando ci siamo formati ormai 43 anni fa, è stata costantemente quella di mandare messaggi attraverso la musica. Ed è un’attitudine in generale della reggae e di Bob Marley, che ha sempre voluto predicare ideali di pace, accettazione e rispetto delle diversità".

Temi questi particolarmente sentiti anche a Prato, alla luce della presenza e della convivenza di tante etnie diverse. "Negli ultimi anni la musica sta perdendo contenuti. O addirittura trasmette messaggi sbagliati ai giovani. Noi siamo sempre andati per la nostra strada, con un suono riconoscibile e raccontando le nostre esperienze. Siamo contenti perché durante questo tour estivo – continua Bunna – tanti giovani ci hanno seguiti: questo è un segnale importante per il futuro del nostro progetto, ma anche perché dimostra che le nuove generazioni sono attente a certe tematiche. Nel 2024 è impensabile che continuino a ripetersi certi episodi di violenza e di razzismo".

Non solo "Uomini": sul palco di Piazza del Duomo, gli Africa Unite suoneranno una serie di brani per ripercorrere la loro carriera. "Partiremo dai primissimi album per arrivare fino all’ultimo. Per chi ci conosce già sarà una sorta di celebrazione della nostra storia, mentre per chi non ci conosce sarà l’occasione di scoprici. E’ la prima volta che ci esibiamo a Prato e di questo siamo molto contenti". Per quanto concerne i biglietti per il concerto di stasera, possono essere acquistati sul sito www.settembreprato.it.

Francesco Bocchini