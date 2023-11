Il pratese Allocca nuovamente premiato al Milano Off Fringe Festival

Prato, 16 novembre 2023 - Nuovo riconoscimento per il giovane teatrante pratese, Giuseppe Allocca. Per lui si tratta del secondo premio arrivato grazie alle performances sfoggiate durante la quinta edizione del Milano Off Fringe Festival, in occasione del quale si è esibito quattro volte, dal 5 all'8 ottobre, sul palco del Teatro Puecher col suo terzo monologo, quello dedicato a Galileo Galilei: "L’amor che (non) move il sole". Dopo la menzione speciale assegnatagli dalle classi 2E e 2D della Scuola Media Puecher, ecco che Allocca ha ricevuto il Premio Fil - Lo studente in giuria, che gli è valso una borsa di studio da 1000 euro.

"L’Amor che (non) move il Sole" è un monologo spettacolo che parla della vita di Galileo Galilei, lo scienziato che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo. Per quanto la sua storia sia l’anima dello spettacolo, non si tratta di un racconto “wikipediano”, ma vengono narrate tante storie che si intrecciano in altre e il taglio è informativo-divulgativo ma indubbiamente leggero e comico. Le forme comunicative sono varie: diversi personaggi fanno la loro apparizione attraverso l’attore in scena oppure per mezzo video o audio. Il ritmo è molto alto e incalzante con una precisa costruzione delle scene. Una moltitudine di personaggi si alternano in scena.

Francesco Boccchini