Girava in strada con un coltello. Fermato dai vigili

Era in strada con un coltello a serramanico vicino allo stadio e ha cercato di sottrarsi all’identificazione. Un 39enne ucraino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. L’uomo è stato notato da una pattuglia della polizia municipale che era in servizio allo stadio. Gli agenti lo hanno subito fermato, facendosi consegnare il coltello. A quel punto l’uomo ha cercato di allontanarsi per sottrarsi all’identificazione. I vigili urbani, anche con l’aiuto dei poliziotti, che nel frattempo erano intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare il 39enne e lo hanno denunciato.