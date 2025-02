Girandola di medaglie per i giovani pratesi

Medaglie e piazzamenti di prestigio, in diverse specialità e molteplici competizioni svoltesi in tutta la regione (e non solo). Un weekend positivo quello appena trascorso per l’Atletica Prato, stando perlomeno ai risultati colti dagli atleti. Iniziando ad esempio da Firenze, dove sono andati in archivio i campionati toscani outdoor di lancio del disco e martello: Damiano Ferrari è salito sul gradino più alto del podio nel martello. Due i bronzi nel disco: Luca Terreni da un lato, Sara Radi dall’altro (con Anna Fiesoli decima).

Nel capoluogo della Toscana si sono tenuti anche i campionati toscani outdoor di lancio del giavellotto: si sono messe in mostra l’"allieva" Beatrice Nannucci che con una prestazione di 32.19 è riuscita ad ottenere l’argento e la "cadetta" Giulia Seghetti che con 27.03 ha portato a casa un bronzo. Sesta posizione per il compagno di squadra Francesco Innocenti, nel salto in lungo fra i "cadetti".

In provincia di Pisa si è invece tenuta la seconda prova del Trofeo Toscano di Marcia e la prima prova del Cds Marcia su strada settore promozionale e anche in questo caso la delegazone di Prato ha ben figurato: le "assolute" hanno gareggiato sulla 5 km: Ginevra Nieri bronzo con 26:06.0, Matilde Ballerini settima con 27:35.5, Margherita Mottillo ottava con 27:40.0, Ines Grillo nona con 28:34.3 e Martina Cori Fizialetti decima con 28:39.2.

Gli "assoluti" invece hanno marciato sui 10 km, con Marco Giovanetti settimo con un crono di 50:22.1. Fra i "ragazzi", ottavo Leonardo Borsini (13:04.8) mentre tra i "cadetti" quarto Niccolò Cipriani (27:43.2) sesta Emma Cassioli (16:51.2), settima Giulia Seghetti (17:03.5) settimo Gabriele Diodato (28:45.9) nona Erminia Fabbri (17:35.7). Fabrizio Salemi e Leonardo Marini hanno rappresentato il club pratese nell’ambito della "Sprint Race" di Modena, mentre Lucrezia Nieri ha fatto lo stesso gareggiando nella marcia ad Ancona, in chiave campionato italiano assoluto indoor.

Giovanni Fiorentino