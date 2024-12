Giovedì in Lazzerini. L’esclusa di Pirandello e "Vive la France"

Vive la France e L’esclusa al Salotto del giovedì della Lazzerini. Giovedì alle 17 nella sala conferenze della biblioteca comunale in via Puccetti si terrà l’ultimo incontro di "Vive la France", tre appuntamenti con docenti di lingua e letteratura francese, in collaborazione con l’ associazione culturale Fil rouge di Prato. Un modo per rendere accessibile anche al pubblico opere più o meno celebri della grande tradizione d’Oltralpe e d’Oltremare.

Questo incontro dal titolo "Musica e poesia nella Francia della seconda metà dell’800" sarà condotto da Alessandro Cavicchi e Morena Giusti, con la partecipazione di Catia Catarzi e Alessio Baldini. Molte poesie di celebri poeti francesi hanno ispirato la produzione di grandi compositori francesi. Verrà analizzato come i musicisti hanno tradotto i versi in musica grazie all’esecuzione dal vivo delle loro melodie per voce e pianoforte.

Per tutti gli amanti della lettura sempre giovedì alle 21 torna l’appuntamento con Il Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della Biblioteca Lazzerini. Insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà del libro protagonista di questo nuovo incontro: L’esclusa di Luigi Pirandello.