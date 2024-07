Giovedì in centro: la terza serata. Tra negozi, locali e divertimento

Arriva il terzo appuntamento con i "Giovedì in centro" Stasera i negozi resteranno aperti fino alle 24 accompagnati da tanto intrattenimento diffuso in città. Dopo la grande partecipazione alle prime due tappe, ecco che i commercianti tornano ad accendere le vetrine.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Prato e il supporto di Confcommercio e Confesercenti, l’appuntamento mette insieme shopping, socialità e divertimento. "Le prime due serate – commentano i vertici di Confcommercio – hanno evidenziato una grande risposta da parte del pubblico, segno che il format ha colto nel segno. Adesso la grande ondata di caldo che è arrivata favorirà ancora di più la dinamica della frequentazione nelle ore serali".

Così in via Mazzini – rinominata Mazzini Street dai commercianti – tornano mostre di dipinti e laboratori di pittura libera, letture animate per bambini, musica, degustazioni e un mercatino

vintage. Poco più in là attività simili si svolgeranno in via Muzzi, con Botteghe sotto le stelle; in via Muzzi ed in in via Guasti, con Blooming Guasti. In piazza delle

Carceri poi ci sono visite sotterranee, degustazioni, musica e animazione. In via Pugliesi torna Pugliesi Sonora, per una serata musicale che partirà con l’apertivo. Un’iniziativa, questa, che realizza per la prima volta una forma di dialogo tra i negozianti e i locali serali, anche in collaborazione con la vicina via Settesoldi e con i residenti.