Giornate europee del patrimonio a Prato: in nome di Datini

Archiviati il festival Prato è spettacolo e il torneo della palla grossa, sabato prossimo si celebrano anche in città le Giornate Europee del Patrimonio. Fra le iniziative in programma da segnalare "Da Palazzo a Palazzo", un’esclusiva visita guidata nel cuore di Prato e della sua storia, un itinerario che, snodandosi tra Museo di Palazzo Pretorio, Archivio di Stato e Palazzo Datini, consente di scoprire le molteplici sfaccettature della vita e dell’attività del grande mercante. Al Museo di Palazzo Pretorio è prevista una visita guidata alla mostra "L’albero degli Zecchini", dedicata al tema del denaro nella storia: qui sono anche esposti gli strumenti finanziario-contabili usati dal mercante e dalle sue aziende per movimentare il denaro. Partenza da Palazzo Pretorio alle 15. Biglietto di ingresso come da tariffario, visita guidata gratuita.