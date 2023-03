Giornata mondiale dell’autismo Quante emozioni sul Sentiero blu

Sono partiti in una sessantina, martedì mattina da piazza del Duomo, con l’obiettivo di raggiungere a piedi Livorno attraverso il cammino di San Jacopo, in occasione della quinta edizione di Sentiero Blu. Un trekking aperto a tutti, che ha come missione quella di sensibilizzare chiunque verso il tema dell’autismo. Autismo del quale soffrono 16 ragazzi che fanno parte del gruppo e che sono accompagnati da otto operatori. L’iniziativa è nata sette anni fa, su idea della Fondazione Opera Santa Rita - che da tempo si occupa di interventi specializzati per l’autismo - e ha trovato l’appoggio del Comune. Coinvolte anche diverse realtà come Anffas, Dynamo Camp, Fondazione Maic, Agrabah, Fondazione Raggioverde, gruppo Scout Agliana 2 e Vagamonti, che ha messo a disposizione di chi ha delle difficoltà motorie delle joelette, ossia delle carrozzine a ruota unica da fuoristrada, che consentono quindi di affrontare sentieri solitamente preclusi ai diversamente abili. In programma lungo il tragitto anche diverse manifestazioni collaterali e incontri con associazioni e rappresentanze dei vari comuni. La prima tappa è andata da Prato a Pistoia, passando per Figline e Mintemurlo, la seconda ha portato il il gruppo da Pistoia a Pescia, la terza da Pescia a Lucca, la quarta da Lucca a Pisa, infine la quinta da Pisa a Livorno, dove l’arrivo è in calendario domani. Dopodiché i partecipanti faranno rientro a Prato. "Nei giorni del Sentiero Blu, ci stiamo spostando forniti del nostro zaino, cibo e di tanta buona volontà: d’altronde, lo facciamo per mandare un messaggio e sensibilizzare chiunque riguardo al tema dell’autismo - racconta Bruno Grazioso, operatore della Fondazione Opera Santa Rita - La notte dormiamo da chi decide liberamente di ospitarci. Il tutto in ottica del 2 aprile, ossia la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo".

Il percorso si tradurrà poi in una mostra fotografica, finanziata dal Comune e suddivisa in tre giornate, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio al Cassero Medievale, dove i ragazzi potranno esporre le foto delle emozioni che hanno provato durante il cammino. Previsto anche un momento di socializzazione con i ragazzi dell’Oratorio Sant’Anna.

