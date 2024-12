"Giocattoli in MoVimento" domani in centro

Con le festività il MoVimento 5 Stelle di Prato torna in piazza del Comune domani e il 21 dicembre dalle 16,30 alle 19 con “Giocattoli in MoVimento”, l’iniziativa solidale che fa giocare i più piccoli e che trasmette valori importanti quali la condivisione, il rispetto dell’ambiente ed il valore dello scambio. Così la rappresentante del gruppo territoriale Angela Ponzecchi: "Il “riuso” viene prima del “riciclo” e significa dare una nuova vita a beni che altrimenti rischiano di finire per ingrossare le discariche o alimentare l’impatto degli inceneritori. Se volete fare un regalo speciale venite al nostro banchino e portate uno o più giocattoli usati o libri da scambiare ritirandone altri. Inoltre i giocattoli rimasti verranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia per portare nuovi sorrisi ad altri bambini. Una festa per tutti i bambini che saranno doppiamente felici, perché avranno ricevuto un nuovo gioco e perché avranno dato il loro piccolo ma importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Invitiamo a riflettere i più piccoli e le famiglie su questi importanti temi anche con i piccoli gesti di “Giocattoli in MoVimento”. Prima di buttare un giocattolo pensateci e passa dal nostro banchino". Conclude il capogruppo e coordinatore provinciale Carmine Maioriello: "Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno è giunto il momento di pensare a donare un po’ di gioia ai più piccini, che magari un gioco o un libro non possono permetterselo".