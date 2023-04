Gigli, fioriscono le offerte Con un occhio all’estate

L’uovo di Pasqua ha portato tante offerte di lavoro al centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio, sia come posti fissi sia per le sostituzioni estive. Commesse o commessi ma anche figure apicali come i manager sono ricercati dai negozi così come cuochi, banconisti e camerieri dai ristoranti. Il centro commerciale è un serbatoio di opportunità lavorative, alcune delle quali anche nuove grazie all’incremento dei negozi. Il punto vendita di scarpe sportive Foot Locker cerca addetti alle vendite, è possibile lasciare il curriculum in negozio oppure su careers.footlocker.com. Fiorella Rubino cerca commesse e ci si può rivolgere al negozio. La catena Primark seleziona addetti alle vendite ma anche manager: in questo caso la selezione è sul sito oppure utilizzando il QR Code esposto in vetrina che permette di collegarsi al portale. Adesso, molte attività dei Gigli utilizzano il QR Code per reclutare il personale. L’abbigliamento Benedict cerca commesse: ci si può presentare in negozio o scrivere a [email protected] Un nuovo negozio come Imperial abbigliamento donna cerca commesse: [email protected] I negozi Yamamay, Golden Point che vendono abbigliamento intimo cercano personale: http:www.newcluni.it e [email protected] oppure il QR Code.

Spazio Ragazzi, negozio di calzature per bambini e adolescenti, cerca stagista e commessa a tempo determinato per la stagione estiva: rivolgersi in negozio. Fabbri, abbigliamento donna, cerca una addetta alle vendite qualificata. Pandora cerca sales associates part time e ci si può candidare sul sito. Il Barbiere, una delle attività nate nella nuova galleria al primo piano, cerca addetti con esperienza di barba e capelli: scrivere a [email protected] Hollister cerca addetti alle vendite e occorre candidarsi sul sito. Il brand Liu Jo Uomo, in un ottica di continuo sviluppo è alla ricerca di un Sales Assistant. Sul portale Indeed si possono inserire le candidature per questi negozi: Bata Calzature, OVS e AW Lab, abbigliamento sportivo, Guess Italia, Game7 Atletics, Thun. Il brand "Ciccolati italiani" cerca Store Manager con esperienza pluriennale nel settore bar e gelateria. In alternativa esperienza all’estero oppure esperienza in catene di ristorazione organizzata e residenza in zona. Fra i nuovi negozi c’è anche Wycon Cosmetics che cerca venditori part-time L’esperienza nel settore make up o cosmetica, costituirà titolo preferenziale. Poi "La Maison gioielli" cerca addetta alle vendita parti time con esperienza comprovata nel settore vendita preferibile settore gioielleria o fashion e con manualità per piccole creazioni in store. Infine, Dispensa Emilia e la gelateria Grom cercano banconisti e la pizzeria "I fratelli La Bufala" camerieri.

M. Serena Quercioli