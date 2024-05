Gianni Cenni va all’attacco: "Buche e strade indegne. Il Pd non vede la realtà"

"La manutenzione di strade e marciapiedi è il segno tangibile dell’attenzione per la città e della vicinanza ai cittadini, è una scelta politica che darà un’impronta precisa alla mia amministrazione. Banalizzare il problema delle buche come ha fatto il centrosinistra, è sinonimo di scollamento dalla realtà", ha detto il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni. "Lascio i sogni, i progetti fumosi e le promesse irrealizzabili alla candidata del centrosinistra, io preferisco concentrarmi sulla realtà che è fatta anche di problemi quotidiani e le buche su strade e marciapiedi sono un grande problema a giudicare da come è ridotto ovunque l’asfalto e dalle lamentele dei cittadini", ha aggiunto. "Negli ultimi dieci anni è mancata una manutenzione costante, puntuale, programmata e i risultati sono sotto gli occhi di tutti – è la riflessione di Gianni Cenni –: strade malandate, buche che spesso sono veri e propri crateri, asfalto sconnesso, marciapiedi spaccati. Una rete stradale piena di insidie, pericolosa: davvero il Pd pensa che dare ascolto ai cittadini su questo tema sia una banalità, che rappresenti una campagna elettorale superficiale? Per me è l’esatto opposto invece". Il riassestamento delle strade e dei marciapiedi sarà fra le priorità per Gianni Cenni: "Da una parte – spiega – interventi strutturali più importanti con una previsione di spesa inserita nel capitolo investimenti, dall’altra una manutenzione ordinaria continuativa che va in spesa corrente. Due fronti importanti per una risposta concreta ad uno dei problemi più sentiti dai cittadini e la campagna di ascolto che ormai ha toccato non so più quante frazioni, lo dice in modo inequivocabile".

Secondo Gianni Cenni "della città si deve avere cura giorno dopo giorno, non è pensabile che una buca è una buca e che sarà mai una toppa in più perché poi il ritorno di questa approssimazione porta a contenziosi con i cittadini vittime di infortuni e danni". Ad opinione del candidato del centrodestra oggi la rete stradale "non è degna di una città come la nostra e a poco servono e serviranno gli interventi di ‘manutenzione elettorale’...". La conclusione di Gianni Cenni: "Tra cinque anni non avremo bisogno di corse affannose per riempire di fumo gli occhi dei cittadini perché la mia è una visione precisa di cura costante del territorio".

b.l.