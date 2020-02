Prato, 6 febbraio 2020 - Tre orientali sono stati presi dalla polizia a Prato, tra via Genova e via Livorno, mentre nelle immediate vicinanze del loro furgone vi erano, appoggiati a terra, alcuni grossi sacchi neri contenenti verosimilmente scarti tessili di lavorazione industriale. Gli agenti hanno bloccato i tre stranieri, uno dei quali tentava anche di fuggire, identificandoli per cinesi, un 52nne residente a Pisa, un 42enne residente in provincia di Mantova e un 47enne residente in provincia di Rovigo, tutti regolarmente soggiornanti.

Due di essi hanno precedenti di polizia. Nel furgone c'erano 40 grossi sacchi di scarti tessili simili ai quattro poggiati a terra nelle vicinanze del veicolo, apparendo evidente l'attività illegale di smaltimento di rifiuti industriali posta in essere dai tre cinesi. I tre cinesi sono stati denunciati per raccolta, trasporto, smaltimento e commercio di rifiuti senza autorizzazione nonché deposito o abbandono incontrollato di rifiuti, mentre il furgone ed i sacchi sono stati posti sotto sequestro.