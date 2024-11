Generazione over, chiamata sul palco

Si chiama "Plus ultra tertius" ed è il laboratorio teatrale per la generazione over a cura di Luca Camilletti, promosso dal teatro Metastasio attraverso l’area di progettazione Metaforma.

Si tratta di un laboratorio teatrale per la generazione over a cura di Luca Camilletti. Attraverso una serie di esercitazioni e riflessioni guidate sarà incoraggiato lo spazio d’azione per la distensione di un proprio immaginario: i meccanismi della scena, le intenzioni, le relazioni, l’uso di alcuni testi. Soprattutto lo sguardo portato in scena dall’attrice e dall’attore, e lo sguardo da posare sulle cose e negli argomenti. Si tratta della trasmissione di un pensiero che evita lo schema della riproduzione per aprire piuttosto ad un campo sensibile che privilegia l’eccezione alla consuetudine. Facendo seguito alla prima e alla seconda tappa degli scorsi anni, Plus Ultra continua ad accogliere persone per un laboratorio teatrale che indaga dentro la grammatica del linguaggio. Il corso si attiva per essere un territorio di esperienza personale e collettiva e sfocerà in un’opera originale da condividere in pubblico. Il laboratorio si svolgerà negli spazi del Magnolfi Nuovo (via Gobetti 79), il mercoledì dalle 10 alle 12, per un totale di 18 incontri dal 15 gennaio al 7 maggio 2025. Il 13, 14 e 15 maggio sono previste le prove al Met e il 16 maggio la dimostrazione finale. Info: Anna Beccheroni, [email protected], 0574/608505.