Gatta abbandonata sotto tabernacolo: salvata

Il suo destino sarebbe stato quello di morire di fame e di sete se una signora a passeggio con il cane non l’avesse trovata. Una gatta era chiusa dentro al trasportino (nella foto), senza via di fuga, nascosto dietro ad una siepe, sotto ad un tabernacolo in via delle Fonti, dietro la questura. La signora che l’ha trovata l’ha affidata all’oasi felina La Bogaia. Le volontarie l’hanno chiamata Muffin. La gatta dovrebbe avere circa 4 anni, è stata portata dal veterinario, controllata e sta bene. Sembrava incinta ma l’ecografia ha dato esito negativo, è grassottella quindi ben tenuta. La foto di Muffin sui social ha scatenato molti commenti sulla modalità di abbandono che l’avrebbe condannata a morte sicura. Ma questo tabernacolo, anch’esso abbandonato e nel più totale degrado, si può dire l’ha protetta. Muffin ha trovato subito una famiglia, non è facile l’inserimento in una nuova famiglia perché la gatta è parecchio traumatizzata ma i proprietari ce la stanno mettendo tutta.

Domani, sabato, ci sarà una raccolta alimentare a favore gli ospiti quattro zampe dell’Oasi felina La Bogaia da Arcaplanet via Barberinese, a Campi Bisenzio, dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle 18.