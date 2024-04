Gara-trappola per l’Ariete. Attenti alla prova Fenice

Attenzione al derby in serie B2 femminile. L’Ariete stasera alle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia è attesa da una gara storicamente difficile. La Pallavolo Prato infatti in casa del Volley Fenice negli ultimi anni ha sempre sofferto e portato a casa pochi punti. Questo a prescindere dalla posizione in graduatoria delle due formazioni. Pistoia è in piena lotta per la salvezza.

Alla guida della squadra pistoiese c’è ora Vittorio Bertini, terzo allenatore stagionale, e la squadra nelle ultime quattro ha raccolto otto punti, tra l’altro vincendo a Calenzano e con Stia. Insomma, l’Ariete si troverà di fronte una Fenice affamata di punti salvezza. Attenzione particolare meritano la grinta e qualità dell’ex Massaro e l’attacco di Mazza e Mantellassi. Attenzione però a una gara trappola che Nuti e le sue ragazze dovranno giocare il loro volley migliore, evitando blackout e passaggi a vuoto. La rosa dell’Ariete Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti. Passando alla serie B maschile, altra gara tosta la Kabel. Oggi alle 18 al Gramsci Keynes il Volley Prato ospita l’Ecosantagata Civita Castellana. Parola d’ordine: provarci. L’avversaria è forte. Civita ha un roster importante e con un regista di valore assoluto come Cordano.. All’andata la gara era terminata 3-1 per la squadra viterbese. La Kabel questa volta ha però dalla sua le motivazioni: Prato invece è tornata a sperare nella salvezza.