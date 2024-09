Galciana omaggia Sassoli. Concorso, ecco i vincitori

Galciana ha reso omaggio ad uno dei suoi figli più illustri David Sassoli in uno dei luoghi più iconici, qual è la sala del Circolo Arci Renzo Degl’Innocenti, quella resa celebre dalla sequenza della tombola in ’Berlinguer ti voglio bene’. Qui ieri si è svolta la premiazione della prima edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo del giornalista ed ex presidente del Parlamento europeo a più di due anni dalla scomparsa. "David sarebbe stato contento del premio a suo nome e avrebbe salutato come diceva sempre: ’Evviva’", così ha detto la sindaca Ilaria Bugetti, da sempre molto vicina a Sassoli. La cerimonia è stata l’occasione per ricordare l’affetto che Sassoli coltivava verso Galciana, luogo di origine della madre Rosanna Ghelardi, e dove nell’infanzia trascorse lunghi periodi ospite della nonna materna Eunice Nesti. A Galciana Sassoli tornava appena gli impegni professionali e politici glielo consentivano. "David era uno di noi, quando tornava a Galciana si fermava sempre e ci incoraggiava a proseguire con le nostre attività", ricorda Donatello Rosati presidente del Circolo. Tra gli ospiti della serata anche la zia di Sassoli, Maria Cristina Ghelardi, che il giornalista chiamava "la zia giovane". Soddisfazione è stata espressa da Ubaldo Mannini, presidente della Pro loco Galciana che ha istituito il Premio su un’idea di Francesco Garbin Guarducci. Il concorso "L’Europa e i territori" era riservato a giornalisti Under 40 e la giuria, presieduta dal giornalista Piero Ceccatelli, haa scelto, fra le decine ricevute, due opere dedicate a temi ambientali. Vincitrice assoluta e per la categoria radio Tv è stata la giornalista Cecilia Andrea Bacci con un servizio sul Lago Bianco in Valtellina distrutto per salvaguardare interessi di privati, trasmesso nel programma "Indovina chi viene a cena" di Rai Approfondimento. A Bacci è andato un assegno di 1500 euro. Una curiosità: Cecilia, di origine peruviana, è stata adottata da una famiglia di Galciana. Invece, il premio da 500 euro per la sezione web è stato assegnato ad Alberto Alessi per un servizio sulla produzione di energia sostenibile a Berceto, borgo di duemila anime dell’Appennino parmense, pubblicato sul sito LumsaNews.it Menzioni per Salvatore Catalano (servizio tv su Pnrr e riforestazione) e per Simone Matteis (articolo web sulle lauree europee). La serata è stata condotta dai giornalisti Patrizia Scotto di Santolo e Piero Ceccatelli che, insieme a Stefano Fabbri (rappresentante indicato dall’Ordine dei giornalisti della Toscana), Sara Bessi (La Nazione), Giancarlo Gisonni (TvPrato) Claudio Vannacci (Notizie di Prato), Alessandro Formichella (Il Tirreno) hanno formato la giuria.