Gaddo Giusti morto a Prato, si indaga per omicidio colposo

Prato, 8 agosto 2022 - Sulla morte di Gaddo Giusti si indaga per omicidio colposo . La procura di Prato ha infatti aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per far luce sul decesso del 31enne. Gaddo Giusti è stato trovato morto in casa sua sabato 6 agosto dopo essersi sentito male. Due giorni prima era stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, dove si era recato per un malore. Secondo quanto si apprende, sono in corso le acquisizioni delle cartelle cliniche e la procura di Prato potrebbe disporre presto l'autopsia.

Intanto, l'azienda sanitaria ha attivato la procedura del rischio clinico disponendo accertamenti interni, come ha annunciato la direttrice dell’ospedale Sara Melani, con l’ascolto dei sanitari presenti in pronto soccorso e la verifica delle procedure. "Il nostro scopo è fare chiarezza", ha detto la direttrice.

Non c'è pace invece per la madre Susanna Ferretti che in seguito alla morte del figlio ha sottolineato: "Vogliamo la verità e andremo fino in fondo per capire come mai mio figlio è stato dimesso dal pronto soccorso con un infarto probabilmente già in corso. Abbiamo presentato un esposto".