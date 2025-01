Futuro dell’ex ospedale. Prove di intesa tra Pd e FdI

"Sul futuro del Parco centrale nell’ex area Misericordia e Dolce accogliamo con piacere la virata di Fratelli d’Italia verso le nostre posizioni". Maurizio Calussi, consigliere comunale Pd interviene dopo l’apertura al dialogo lanciata dal capogruppo di FdI Tommaso Cocci. "Constatiamo che il capogruppo Cocci ha abbandonato le proposte del proprio candidato sindaco e collega di partito, Gianni Cenni, per sposare buona parte delle nostre. Dunque, prendiamo atto che Cocci e i suoi non sosterranno più la realizzazione della sede della polizia municipale nel Parco centrale, ma bensì l’inserimento di funzioni universitarie che è esattamente ciò a cui sta lavorando l’assessore Marco Biagioni come ha comunicato in commissione". Prove di intesa tra Pd e FdI su uno dei progetti centrali dei prossimi anni: "Ben venga il sostegno dell’opposizione in questo senso, lo accogliamo con favore. Siamo assolutamente d’accordo che l’intervento sia strategico per il futuro del centro e della città. Per questo abbiamo avuto sempre le idee chiare sulla valenza da dare a questo spazio - aggiunge Calussi -. Sin dall’inizio abbiamo sostenuto la volontà di realizzare un parco-porta sud del centro con percorsi di collegamento e di valorizzazione delle aree di sosta già esistenti. Come da sempre lavoriamo sul portare all’interno del parco funzioni che lo facciano vivere. I ritardi, se vogliamo chiamarli così, sono da attribuire a motivi burocratici e non certo alla mancanza di visione sul futuro di questa area. Su progetto e funzioni la chiarezza è sempre stata massima e siamo contenti che ora anche Fratelli d’Italia ne condivida buona parte".

La demolizione del vecchio ospedale risale a tre anni fa: secondo Cocci si dovrebbe ripensare la zona come una nuova porta di accesso al centro storico, a beneficio delle attività commerciali e dei residenti destinando una parte dell’area a parcheggio. Fratelli d’Italia ha aperto la porta al dialogo tendendo una mano al Pd nel ripensare e progettare un’area a ridosso delle mura che da troppo tempo è in stallo.