Furto sventato nel negozio di elettronica

Hanno visto un’ombra nel piazzale della ditta. Le guardie dell’istituto dei Vigili Giurati hanno sorpreso il ladro sul fatto, nella ditta di materiale elettrico di via Palermo a Montemurlo, e hanno subito allerto i carabinieri arrivati sul posto poco dopo.

I militari dell’Arma hanno arrestato un uomo di 51 anni di origini sinti, residente a Prato, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Il cinquantenne è stato colto nell’atto d’impossessarsi di un ingente quantitativo di fili di rame. Intorno alle una, un’autoradio dei carabinieri della Tenenza dei carabinieri e un’altra autoradio della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Prato, sono stati allertati per la presenza di una persona nei pressi del negozio "Teleidea" che vende elettrodomestici e che, come ditta, realizza impianti elettrici ad uso civile ed ad uso industriale. L’ombra vista dentro il piazzale era di un uomo il quale è stato fermato e arrestato per “furto aggravato in concorso” in quanto la videosorveglianza del negozio lo ha immortalato mentre caricava una cassa di fili di rame da 80 chili su un’ autovettura con targhe coperte, in corso d’individuazione, e mentre stava spostando un’altra analoga cassa nel punto dove era stata caricata la prima. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto.