Rubano all’interno di un supermercato, poi tentano la fuga in bici

Prato, 29 aprile 2024 – Due ragazzi di 25 e 17 anni sono stati sorpresi a rubare all’interno di un supermarket nella zona di via Erbosa a Prato. La segnalazione è arrivata dagli abitanti della zona che riferivano di avere udito un forte rumore provenire dall’attività commerciale.

All’interno c’erano due ragazzi di origine magrebina, uno del 1999, in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato, e un minore del 2007, pluripregiudicato anch’egli nonostante l’età. Come appurato successivamente, avevano utilizzato un piede di porco per impossessarsi di un tombino che avevano usato come ariete per infrangere la vetrata. I due avevano già preparato in alcune borse, generi alimentari e oggetti vari, nonché due biciclette per garantirsi la fuga, per un totale di circa 800 euro.

Una volta scoperti, il minore si sdraiava in terra arrendendosi mentre il maggiorenne opponeva resistenza colpendo i militari. Dopo una breve colluttazione tuttavia i militari riuscivano a fermare anche il secondo ragazzo. Quest’ultimo veniva tratto in arresto anche per resistenza e violenza, mentre il minore veniva deferito all’autorità giudiziaria minorile di Firenze per tentato furto in concorso e porto di strumenti atti a offendere, poiché aveva con sé un coltellino.