Furto su un’auto alla Pietà, arrestato

Prato, 23 maggio 2024 – Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il 112 quando hanno visto un uomo, un tunisino di 42 anni senza fissa dimora e pregiudicato, danneggiare una vettura in via Labriola, alla Pietà. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì; l’uomo ha prima rotto un finestrino per disattivare l’allarme del veicolo in sosta per poi armeggiare sul cofano dell’auto.

I militari lo hanno sorpreso in possesso di un cacciavite e una tronchese, utilizzati per forzare l’auto. Si tratta di un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine, gravato peraltro da un Daspo urbano emesso dal Questore di Prato. L’arrestato è stato portato alla Dogaia.