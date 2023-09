Furto al liceo: spariti pc e tablet

I ladri non risparmiano nemmeno le scuole. Brutta sorpresa ieri mattina per il personale del liceo classico Cicognini. I custodi hanno trovato le porte della scuola divelte con un piede di porco. Nella notte una banda di ladri si è introdotta nell’edificio di via Baldanzi e ha preso quanto potevano: computer, tablet

e un proiettore sono spariti.

Il problema è anche per i danni, le stanze sono state messe a soqquadro in cerca dei materiali. Anche l’ufficio del dirigente Mario Di Carlo non è stato risparmiato dai malviventi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono stati avvisati dalla scuola. In totale sono stati rubati sei tablet e tre computer oltre ad proiettore. Materiale informatico usato dagli studenti che adesso non è più nella disponibilità della scuola.

Non è tutto: i ladri durante l’intrusione hanno danneggiato anche alcune aule e l’ufficio di presidenza. Davvero una brutta sorpresa a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico.

I danni si aggirano intorno a sette mila euro. Tanta la rabbia del personale e del dirigente

che ha condannato duramente l’episodio. Oltretutto il materiale informatico non può essere

né utilizzato né rivenduto sul mercato nero perché è dotato

di un chip che ne impedisce il funzionamento.