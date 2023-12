"Furgoni abitati da sbandati . E le ciclabili..."

"Per non parlare del condominio Torraca – spiega ancora Barni dell’omonima attività commerciale di via Strozzi – Da tempo nel parcheggio del condominio ci sono tre mezzi abbandonati, due furgoni e un’auto. Due di questi sono abitati da sbandati. All’interno c’è sporcizia di ogni genere. E noi dobbiamo sopportare, quando poi, se metto un sacchetto della spazzatura fuori dal negozio mi fanno subito la multa". Barni spiega che dentro ai furgoni c’è di tutto: resti di cibo, panni sporchi, rifiuti, topi e perfino una bombola del gas. "Prima o poi si salta tutti in aria", dice. E fa l’elenco di chi è intervenuto: Asl, polizia, municipale, vigili del fuoco. "Nessuno riesce a togliere un furgone – aggiunge – Dicono che è un condominio privato, le forze pubbliche non possono intervenire. In via Strozzi la realtà supera l’immaginazione. Senza pensare al disagio che abbiamo avuto noi negozianti con l’avvento delle piste ciclabili. Hanno ridotto a un viottolo quella che era una della strade più grandi di Prato. Ci sono una banca, tre supermercati, un bar, diversi negozi e una palestra. E i furgoni sono costretti a fermarsi in mezzo di strada per scaricare perché non è possibile parcheggiare. Il traffico che si crea è enorme, l’altro giorno non passava neppure l’ambulanza. C’è differenza fra viverle le cose o raccontarle. Ne abbiamo le scatole piene. Quando ho letto che Prato ha guadagnato posizioni nella classifica della qualità delle vita sono trasecolato. Ho scritto subito a Biffoni: Ma quale qualità della vita? Forse la sua".