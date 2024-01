Furfaro: "Giusta la petizione del Sunia"

Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, i giorni scorsi ha firmato la petizione popolare del Sunia sul diritto all’abitare. "Oggi - dichiara Marco Furfaro (foto) - vediamo gli effetti della guerra ai poveri ingaggiata dal governo Meloni. A Prato come in tutte le città italiane l’azzeramento del fondo affitti e morosità incolpevole ha colpito centinaia di famiglie che ora non riescono più a pagare i canoni di locazione. Cancellare questo strumento ha messo in crisi anche le giovani coppie che non possono più avere un contributo per costruirsi una famiglia. Una decisione, quella del governo, che si scaglia contro la parte più fragile della società, contro gli anziani e contro i giovani. Come Partito Democratico da tempo avevamo denunciato i tagli e chiesto all’esecutivo di tornare sui suoi passi. Ora invito tutte e tutti a firmare la petizione popolare del Sunia per tornare a chiedere risorse e impegni certi sul fronte del diritto all’abitare".