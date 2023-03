Frutta e verdura Cinque porzioni per stare bene

Educazione alimentare, quanto è importante? Lo illustra la professoressa di scienze. Le vitamine e i sali minerali sono sostanze fondamentali per crescere. Le proteine possono essere animali o vegetali, servono per far funzionare correttamente il corpo e dargli forza. I carboidrati danno energia alle cellule. Ci sono tanti tipi di grassi, in piccole quantità fanno bene ma se ne mangiamo troppi possono farci male. La Piramide Alimentare indica le giuste porzioni dei cibi: in basso ci sono i cibi da mangiare più spesso e andando sempre più in alto ci sono i cibi da evitare. Si dovrebbe mangiare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura. Importanti da mangiare sono i cereali: avena, mais, orzo e grano e i loro derivati, ovvero pasta, riso e pane. Importante sarebbe anche mangiare i legumi (ceci, lenticchie e fagioli) e anche la frutta secca come mandorle, noci e nocciole. Dovremmo mangiare poca carne e pochi dolci e bere molta acqua e fare attività fisica. La miglior colazione è tornare ai cibi dei nonni a merenda e a colazione, come frutta, cereali e riso. Anche la pizza possiamo salvarla, ma un piccolo panino con il prosciutto, per ragazzi giovani che spesso fanno sport, può essere una buona idea!