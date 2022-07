Frodi e truffe in appalti pubblici, 11 arresti tra Prato e Roma: sequestrati 43 milioni

Articolo : Maxi frode da 100 milioni di euro. Chiesto il processo per 37 persone

Prato, 6 luglio 2022 - Maxi operazione della polizia. In 16 province italiane, tra cui Prato e Roma, la polizia di Stato sta eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip di Prato nei confronti di 16 persone e sta notificando altri 11 avvisi di garanzia nei confronti di 27 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, frode nelle forniture pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e reati connessi.

Nello stesso contesto investigativo, è in corso l'esecuzione di un sequestro preventivo del valore di oltre 43 milioni di euro. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato e svolta dalla Squadra Mobile pratese nonché per quanto di competenza dal Gruppo Specializzato di Prato per la prevenzione e contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro della Asl Toscana Centro.