Frida Bollani e Musica Nuda. Al Politeama per Casa Marta

Stasera alle 21 sul palco del Politeama la cantante e pianista Frida Bollani Magoni. Con lei il duo di piano e contrabbasso "Musica nuda" formato da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e la pianista Elena Spinetti. Lo spettacolo, lo ricordiamo, va in scena per iniziativa dei 15 club Lions della circoscrizione Prato-Pistoia nell’ambito della raccolta fondi che coinvolge tutti i Lions toscani a favore dell’hospice pediatrico Casa Marta, in corso di realizzazione vicino al Meyer. Sarà il primo hospice pediatrico della Toscana, un luogo di aiuto sanitario, psicologico, logistico e organizzativo per i bambini cui è stata diagnosticata una malattia inguaribile e per le loro famiglie. L’immobile è stato donato dalla Caritas, a fine 2024 saranno conclusi i lavori di ristrutturazione. Prenotazioni: [email protected]. 3356922042, 335 5285215