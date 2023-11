Franco Gabrielli e la gestione delle emergenze

Franco Gabrielli arriva a Prato per portare una riflessione sul ruolo della Protezione civile e sulla gestione delle emergenze in Italia. L’ex capo dipartimento della Protezione civile nazionale domani alle 18, nel salone consiliare di palazzo comunale per un incontro promosso dal festival di lettura per bambini e ragazzi “un Prato di libri”, in collaborazione con il Comune. "Libertà, sicurezza e nuovi approdi" il titolo dell’iniziativa, che fa parte della 12ª edizione del festival organizzato dall’associazione Il Geranio aps. L’incontro di venerdì trae spunto dal libro di Gabrielli "Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile". Presenti il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore. Modera la giornalista Sara Bessi.