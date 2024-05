Francesca Vivarelli: "Progetto partecipativo per il futuro di Vaiano dopo l'alluvione"

Francesca Vivarelli, candidata sindaco di "Cambiare insieme per Vaiano", parla del progetto alla base della lista. "Il nostro progetto parte da un lavoro di analisi sulla necessità di dare una svolta al modo di amministrare Vaiano". Parla di "un metodo partecipativo e di vero coinvolgimento della cittadinanza, a partire dalla stesura del programma e dalla formazione delle liste, un metodo che ci consente una forte unità di intenti con la popolazione, necessaria in un momento di difficile ricostruzione come quello del dopo alluvione. Vorrei aggiungere – dice Vivarelli – che ci aspettiamo dai partiti del governo di centrodestra che, oltre a mandare sul territorio loro esponenti per la campagna elettorale, ci facciano avere al più presto le risorse necessarie per il dopo alluvione".