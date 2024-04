Fosso Stregale, ripartono i lavori. Un milione di euro per la sicurezza

Dopo lo stop per mancanza dei finanziamenti statali sono ripresi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del tratto tombato del fosso Stregale che passa proprio nel centro di Montemurlo. La prima fase dell’intervento ha consentito di ripristinare il corretto deflusso delle acque, ora due squadre sono a lavoro e stanno procedendo con i lavori per il successivo inserimento della cosiddetta ’calza’, una sorta di struttura per consolidare il tratto di fiume intubato. La calza sarà inserita a partire dal 2 maggio. Questa fase sarà delicata e richiederà la piena collaborazione dei residenti ai quali sarà richiesto di chiudere tutti gli scarichi fognari. I lavori procederanno senza interruzioni e andranno avanti anche nei giorni festivi escluso il 1° maggio, proprio per ridurre al minimo i disagi per i residenti. Il 2 maggio inizierà la posa della calza che servirà per consolidare la struttura del tubo e impermeabilizzare. L’intervento andrà avanti fino a via Montalese ed ha un valore complessivo di 1 milione di euro. In corso anche un’altra serie di operazioni nel tratto sotto la pista ciclopedonale verso l’uscita del fosso Stregale nei pressi della località La Querce con i risanamenti e i consolidamenti a carattere strutturale e l’impermeabilizzazione. Alla fine si otterrà un considerevole aumento della portata di acqua del tubo che migliorerà la situazione e la sicurezza di tutta l’area anche rispetto ai livelli pre alluvione. Il Comune sta inoltre progettando ulteriori interventi strutturali per migliorare la sicurezza idraulica lungo tutto il corso del torrente Stregale. Il lavoro sullo Stregale andrà avanti fino a giugno per fasi successive: partirà da via Morecci fino all’inizio di via Del Palco, per poi arrivare fino a via Montalese e proseguire verso via Petrarca. A Montemurlo sono 27 gli interventi di somma urgenza in corso su tutto il territorio per un valore di oltre 10 milioni di euro.