Fortunello per una notte. Cane Golden salvato da ’Sos animali’ e due angeli custodi

Storia (a lieto fine) di una notte di mezza estate in un’accaldata città semideserta. Protagonista un bel cane Golden retriever, che per il lasso di tempo in cui pareva uno dei (purtroppo) tanti casi di abbandono estivo, è stato chiamato Fortunello dai suoi ’angeli custodi’, Angelo e la fidanzata Rachele. Fortunello o Nello perché nel suo girovagare in via Santa Caterina, è andato incontro alla giovane coppia che abita in centro ed è amante degli animali. La storia ha inizio venerdì poco dopo le 23, quando alla fermata dell’autobus di via Santa Caterina i due giovani si vedono affiancare dal bel Golden retriever, ben tenuto, pulito e affettuoso, ma senza collare, e chiaramente un po’ disorientato. I due, per evitare che l’animale si allontanasse e se ne perdessero le tracce, sono rientrati in casa per prendere un collare del loro cane e assicurarsi di mettere in salvo Fortunello. Con il cane al guinzaglio si sono rivolti al titolare del ristorante Le garage, Carlo Aiazzi, alla chef Mara Taddei, e agli avventori che in quel momento erano a godersi la brezza serale, se per caso conoscessero il proprietario di quel cane. Oltre alle carezze, il cane è stato accudito offrendogli una ciotola di acqua e qualcosa da mangiare.

La soluzione per Nello è arrivata grazie alla segnalazione fatta alla polizia municipale del ritrovamento di un cane vagante senza collare in piazza San Domenico. Tra l’altro con il supporto della sindaca Ilaria Bugetti, che si trovava al bistrò di piazza San Domenico. Nel giro di una decina di minuti è sopraggiunta la pattuglia della Municipale, che a sua volta ha allertato il servizio "Sos animali", garantito dal Comune. L’operatrice ha verificato che il Golden retriever fosse ’chippato’, ovvero che avesse il microchip contenente il numero che lo abbina al legittimo proprietario.

Il microchip è stato trovato e con esso il numero, ma al momento è rimasta sconosciuta l’identità del proprietario perché verificabile attraverso l’anagrafe canina. Operazione che sarebbe stata compiuta ieri mattina, dopo che il cane avrebbe dovuto trascorrere, secondo quanto prevede la norma in materia di animali smarriti, una nottata al canile. Anche se gli ’angeli custodi’ di Nello si erano offerti per la notte. Ma, è il caso di dirlo alla maniera shakesperiana, tutto è bene quel che finisce bene. Dopo pochi minuti che Nello era stato accomodato nel mezzo di ’Sos animali’, direzione canile, tra le lacrime degli ’angeli custodi’, è sopraggiunto di corsa in piazza San Domenico, un giovane col fiato in gola. "Avete visto un cane? Mi sta facendo girare per tutta Prato, ogni tanto scappa quando trova il cancello aperto": e per il discolo Nello, il bel cane di 5 anni il cui nome è Ettore, è stato subito festa. Ha iniziato a saltare addosso al giovane, fidanzato della figlia della proprietaria, che poco dopo è arrivata a riprendersi l’amico a quattro zampe. Un bel finale per il quale la sindaca Bugetti ha ringraziato la coppia di fidanzati, la polizia municipale e il ’Sos animali’.

