Fores Temporanea in centro fino ad ottobre

Fores Temporanea caratterizzerà piazza delle Carceri fino al 1° ottobre. L’allestimento fa parte del programma Prato Forest City, che ha tra i suoi obiettivi, spiega una nota del Comune, "quello di portare il verde nella città murata per sensibilizzare i cittadini sui benefici delle piante sull’ambiente, l’aria che respiriamo e in particolare come contrasto alle alte temperature e le conseguenti isole di calore". L’intervento è nato dallo stimolo di Stefano Mancuso, già collaboratore del piano operativo e partner con PNAT del progetto europeo Prato Urban Jungle, in veste di direttore della Fondazione per il Futuro delle Città presieduta da Stefano Boeri. L’allestimento, prosegue la nota, consiste in una "fortezza della natura che trae ispirazione dal Castello dell’Imperatore". Il sindaco nei giorni scorsi ha detto: "Crediamo molto in questo progetto. Oltre a sensibilizzare sulle tematiche ambientali, rappresenta un elemento di bellezza ulteriore già molto apprezzato da commercianti e cittadini". L’assessore all’ambiente Valerio Barberis ha annunciato invece "un protocollo d’intesa tra il Comune di Prato e la Fondazione per il futuro delle città per portare la forestazione in centro storico".