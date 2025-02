Foibe e orrori. E’ Il giorno del Ricordo

Oggi è il Giorno del Ricordo, la data che ha lo scopo di ricordare ogni anno i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Come da tradizione, stamani ci sarà la commemorazione a cura del Comune, che inizierà alle 9.45 in via Martiri delle Foibe, con la deposizione di una corona d’alloro da parte della sindaca Ilaria Bugetti alla lapide posta in memoria della tragedia. Fra gli appuntamenti del Ricordo, da segnalare venerdì 14 febbraio alle 17 in Lazzerini la presentazione del libro Capire le foibe dello storico Claudio Vercelli, un’iniziativa organizzata con il Museo della deportazione. Per non dimenticare anche questi orrori.