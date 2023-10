Focacce gourmet in viale Piave. Ristorante apre e cerca personale

Dalla Versilia a Prato. Più precisamente a viale Piave, dove l’ex fondo fino a qualche mese fa occupato da Benetton bambini è in attesa di rinascere sotto forma di ristorante e lounge bar. Un investimento che porterà in centro città non solo un nuovo locale di classe, ma anche una ventata positiva sul fronte delle assunzioni. Ci sono in ballo una decina di posti di lavoro tra le posizioni di chef, aiuto chef, pizzaiolo, camerieri e addetti alla ristorazione. Le candidature sono aperte: chi volesse inviare il proprio curriculum può farlo alla mail info@bagnobiondettiviennaluce.it oppure chiamando il numero 371.3765085.

"Durante la selezione conterà molto un unico elemento, al quale teniamo in modo particolare: cerchiamo persone volenterose – spiega il manager della società prossima all’apertura –. La ricerca di personale è aperta, chi desidera venire a lavorare in un ambiente elegante e chic è il benvenuto".

La previsione per l’apertura è di circa due mesi, tra lavori di ristrutturazione e, appunto, ricerca di personale. L’obiettivo in sostanza è riuscire ad aprire entro Natale.

Il nome del locale è scritto sulla locandina affissa sulle vetrine ormai spoglie del fondo di viale Piave, esattamente davanti a Sauro Mazzoni: il ristorante si chiamerà "Viennaluce" e promette di essere un locale chic e alla moda. I titolari non sono nuovi del settore, si tratta di un brand molto noto in Versilia. Il locale di Prato ricalcherà quello che c’è sul lungomare: l’idea è di aprire una focacceria di lusso dove si potranno mangiare pizze gourmet, oltre a piatti di terra e pesce. E per chi invece ama gli aperitivi il progetto imprenditoriale prevede anche l’apertura di un cocktail bar.

"È un’apertura che stiamo studiando da tempo e per la quale serviva la location giusta – spiegano i titolari –. Quando ci è capitato il fondo di viale Piave non abbiamo avuto dubbi. Si tratta di un posto bellissimo, nel cuore della città storica, in una delle strade più belle di Prato. Un luogo caro ai pretesi che potranno contare su un nuovo locale in centro. Una strada di prestigio che merita di essere vissuta con attività commerciali e persone".

Il centro non senza affanno ci prova e rilancia grazie anche al coraggio di imprenditori che hanno a cuore la città. I lavori prevedono una ristrutturazione completa del fondo, all’interno del quale saranno cambiati tutti gli arredi e i pavimenti, così da renderlo pronto per una nuova stagione invernale a colpi di focacce, pizze e piatti gourmet.

Silvia Bini