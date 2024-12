Firenze Race Team a Ruote classiche

L’associazione Ruote classiche club Prato con soci e appassionati ha ospitato i giovani del Firenze Race Team, la squadra corse dell’Università di Firenze che partecipa alle competizioni internazionali di Formula Student, la gara tra vetture da corsa progettate e realizzate da studenti universitari sostenuti e coordinati dai propri atenei. La squadra è composta da circa 100 studenti provenienti dalle diverse scuole dell’ateneo fiorentino che si occupano con passione e competenza della progettazione e realizzazione di prototipi a ruote scoperte, gestendo dalla progettazione al testing, mettendo in pratica le conoscenze acquisite per confrontarsi con le sfide del motorsport. I giovani hanno raccontato le loro avventure e l’esperienza di Formula Student dove sono chiamati a difendere il progetto della vettura presentata davanti ad una giuria di esperti internazionali. La giuria valuta il profilo tecnico, in relazione ai costi per la sua realizzazione, dal punto di vista industriale e finanziario. A questo si aggiungono emozionanti test su pista, dove vengono valutate le prestazioni delle vetture che si sfidano in diverse prove. Dalle primissime invenzioni di Firenze Race Team alle più tecnologicamente avanzate, ogni macchina rappresenta un capitolo nell’innovazione e passione per l’ingegneria che contraddistingue questi giovani. Ruote classiche club Prato ha espresso grande soddisfazione per l’incontro e ha ricordato a tutti partecipanti che accoglie soci e appassionati nella sede di via Ferrucci 135, telefono 0574-582221.