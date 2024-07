Finto tecnico dell’acquedotto tenta la truffa

Un altro episodio di tentata truffa ai danni di un cittadino residente a Prato. A segnalarlo è Publiacqua. "Ci è stato segnalata una persona che, in zona Piazza Gelli, è entrata nel cortile della sua abitazione, senza suonare il campanello, giustificandosi poi come tecnico dell’acquedotto, nonostante non avesse né abbigliamento, né veicolo con logo e tantomeno tesserino di riconoscimento. Alla richiesta di informazioni del cittadino la persona si è allontanata immediatamente".

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei loro incaricati sta facendo controlli di questo tipo sugli impianti interni e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private. Invita pertanto i residenti "a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta". Solo qualche giorno fa sempre un’altra tentata truffa segnalata da Publiacqua: modalità diverse, ma stesse intenzioni da parte dei malintenzionati. Una cittadina residente nel Comune di Prato, aveva infatti segnalato una persona che, in zona di via Santa Gonda, si era presentata alla sua abitazione chiedendo di assaggiare l’acqua per verificare la possibile presenza di amianto, e poi procedere ad un intervento in casa. "Ricordiamo ai cittadini – spiega la società in una nota – che l’acqua erogata è assolutamente buona e sicura, che nessuno dei nostri incaricati sta facendo controlli di questo tipo sugli impianti interni e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private".