Film al Castello Cinema toscano sotto le stelle

Torna oggi e domani al Castello dell’Imperatore (tutte le sere dalle 21.15) il Toscana Filmmakers Festival, manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata dall’Associazione Culturale Cinema italiano (www.cinemaitaliano.info) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Prato all’interno del cartellone della Prato Estate. Giunto all’ottava edizione, il Festival i cui direttori artistici sono Francesco Ciampi e Simone Pinchiorri, propone un incontro speciale nella serata di domani con Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che saranno insigniti del Premio cinemaitaliano.info all’"Eccellenza cinematografica". Per l’occasione sarà proiettato il loro documentario "The Things we keep. Si dice che il più nobile dei sentimenti sia l’amicizia". Lo sanno bene Alessandro, aspirante filmmaker, e Casey, reporter per Al Jazeera. Dopo essersi conosciuti nella Città Eterna, Casey è sempre stato in giro per il mondo in cerca di storie da immortalare con la videocamera. Eppure, nonostante la distanza, i due buoni amici non si sono mai allontanati. Attraverso il loro rapporto, dalla convivenza romana alle videochiamate su Skype, "The Things We Keep" è un film autentico, un inno all’amicizia che s’insinua fra le pagine della storia contemporanea e dimostra che, di fronte a un legame sincero, non ci sono confini impossibili da superare.

"Sarà un festival sempre più all’insegna dei Filmmakers toscani, con tanti ospiti ed incontri - afferma il direttore artistico Simone Pinchiorri - Abbiamo deciso di celebrare due giovani autori come Cassigoli e Kauffman, che hanno dimostrato di essere tra i migliori della nuova generazione italiana". Sono sei i cortometraggi finalisti (CortoToscana), giudicati da una giuria composta dal regista ed autore Duccio Ricciardelli, dal fixer, produttore esecutivo ed organizzatore generale Lino Ruggiero e dal curatore del dipartimento cinema del Centro Pecci Luca Barni. Domani dalle 21.15 la cerimonia di premiazione del Concorso CortoToscana. A condurre le serate è il critico e giornalista Federico Berti.