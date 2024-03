Filiera corta e vintage. Le bancarelle del fine settimana

Oggi in piazza del Mercato dalle 8 alle 13 il consueto appuntamento con Terra di Prato, il mercato di filiera corta con oltre quaranta aziende agricole e artigiane che vendono frutta e verdura di stagione, pesce pescato nel Tirreno, pane, formaggi, carni, salumi, birra artigianale, miele e marmellate. Domani in piazza del Mercato dalle 8 alle 19 edizione straordinaria pre-pasquale del mercato del lunedì, presenti una quarantina di ambulanti con abbigliamento, accessori moda, pelletteria, tessile, articoli per la casa e per la persona e prodotti alimentari. Nell’area pedonalizzata di piazza Mercatale torna Mercatale viva, mercatino dell’occasione, del collezionismo, di articoli di seconda mano con tante idee primaverili e creazioni a tema pasquale. Infine, sempre domani riparte la Fierucola delle Bigonce in piazza Buonamici, S.Maria in Castello e S.Antonino dalle 9 alle 19. Molti i prodotti in vendita ottenuti e coltivati nel rispetto della stagione e della natura. Ci saranno miele, marmellate, ortaggi e verdure di stagione, sciroppi di frutti di bosco, erbe commestibili spontanee, pasta artigianale, prodotti da forno biologici oltre a tante creazioni artigianali per decorare la casa, accessori moda, pelletteria, bigiotteria tessile e cucito creativo.