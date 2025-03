Filarmonica Verdi, un tetto nuovo. Grazie ai contributi e ai volontari

Una targhetta posta in questi giorni celebra il sodalizio fra la storica filarmonica di Luicciana e la fondazione Cassa di Risparmio di Prato: grazie al contributo dell’ente e alle braccia dei volontari dell’associazione musicale l’edificio sede della Verdi, a Luicciana, ha un tetto tutto nuovo. I lavori sono stati fatti nell’estate del 2024 dai soci della filarmonica col materiale necessario per il rifacimento del tetto acquistato col finanziamento della fondazione e adesso arrivano i ringraziamenti.

"Un grazie davvero speciale alla fondazione Cassa di Risparmio di Prato e in particolar modo alla presidente Diana Toccafondi – dichiara il videpresidente della filarmonica, una delle realtà musicali più antiche dell’intera Provincia, il giovane Edoardo Giraldi – e ai nostri volontari che la scorsa estate si sono dati da fare per il tetto".

Giraldi, poco più che ventenne, è uno dei tanti giovani che hanno portato nuovo entusiasmo e forze all’interno della filarmonica Giuseppe Verdi, che è nata nel 1890 per volere dell’allora parroco di Luicciana. Una crescita intorno agli anni ’70 del secolo scorso – periodo di fervore per questo tipo di raggruppamenti musicali – e poi una nuova esperienza con la nascita, alla fine degli anni ’80, del gruppo delle majorette che tutt’ora accompagna la banda nelle varie esibizioni pubbliche. La sede di Luicciana è quella dove avvengono mentre a Vernio si svolgono le lezioni di batteria e percussioni, ance e ottoni. Numerose le esibizioni della filarmonica, che attualmente conta su una trentina di elementi, e che continua a rappresentare la Val di Bisenzio sia durante gli eventi più vicini – come la festa della Polentina poche settimane fa a Vernio – sia in manifestazioni fuori dai confini locali.

Claudia Iozzelli