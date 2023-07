Fiera di Comeana Ultimi due giorni di musica e buon cibo

Fiera di Comeana, ultimi due giorni di festa e stasera ci sono i "fochi". Oggi, nell’area verde di Montefortini, dalle 19,30 apertura degli stand gastronomici per una cena al fresco e in compagnia con tante specialità locali e street food. Alle 21,30 spettacolo di animazione per bambini con Maria Claretta e alle 22 musica sotto le stelle con "New Icon Live" con special guest Gianni Rosati sax. Durante la serata anche i giochi con "Buttalo in botte" a cura della Polisportiva Giusti. Gran finale alle 23.45 con lo spettacolo pirotecnico dal campo sportivo sotto Ombrone: i fuochi d’artificio per tradizione chiudono la fiera da tanti anni. Per gli appassionati di storia e archeologia, dalle 19 alle 23 ci sarà l’apertura straordinaria del tumulo di Montefortini con visite guidate gratuite alle 19, alle 2 1 alle 22. Inoltre, mercatino di Io Creo, dedicato all’arte al femminile e quello dei prodotti biologici a km zero. Domani sarà recuperata la serata del 30 giugno che era stata annullata per l’allerta meteo: dalle 21.30 "Festa Cubana" con musica e sapori caraibici. Il ricavato sarà devoluto all’associazione "Il futuro di Giulia".