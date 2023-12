Fiaccolata silenziosa con la Luce di Betlemme

L’hanno chiamata una fiaccolata "a voce bassa", senza slogan, né bandiere, per dire insieme sì alla pace e no alla violenza. È la convocazione che il comitato della Luce di Betlemme ha scritto per invitare tutti i cittadini e le cittadine di Prato a partecipare all’accoglienza della fiammella che ogni anno arriva in città proveniente dalla Terra Santa. L’appuntamento è per oggi alle 16,30 in piazza del Mercato Nuovo dove arriverà la Luce di Betlemme portata dagli scout. Alle 17 inizio della fiaccolata silenziosa fino a piazza Duomo, dove ci sarà il vescovo Giovanni Nerbini. La fiamma, proveniente dalla grotta della Natività a Betlemme, sarà collocata in cattedrale, vi rimarrà fIno a Natale e potrà essere portata a casa con una lanterna. Gli scout arriveranno a Prato scendendo a piedi dal Borgo TuttoèVita di Cantagallo, con partenza alle 9: tappa alla chiesa di Sofignano alle 11,30 e alle 15 a Canneto. Chi lo desidera può unirsi alla camminata.