Festival Femminista. Gli appuntamenti al Pecci e a PrismaLab

Ultimi appuntamenti per il Festival femminista. Venerdì a Prismalab alle 21 sarà la volta del talk È roba da uomini, curato dalla rivista Altro Femminile e Non Una di Meno Prato con ospiti Jacopo Piampiani e Gabriele Lessi dell’associazione Lui e Silvia Parentela e dell’associazione Fidapa. Al Centro Pecci sabato 24 febbraio un doppio appuntamento in sala cinema. Alle 16,30 sarà il momento di omaggiare Michela Murgia, alla cui memoria questa edizione è dedicata, con una performance curata dal gruppo Purple Square e, a seguire, la proiezione del Una donna promettente di Emerald Fennel, acquistando il biglietto direttamente al cinema. La chiusura del festival è invece in programma il 29 febbraio alle 21: al Circolo 29 Martiri di Figline dj set e festa finale. La seconda edizione del Festival Femminista è organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot e il patrocinio della Provincia e del Comune con la collaborazione tra numerose realtà del territorio, che ha reso possibile una ricca programmazione per tutto il mese di febbraio.