Festival Bacchino. Musica e ricordi al Teatro Frassati

Un tuffo nel passato, con le voci e i talenti di oggi. E’ il progetto dell’Accademia San Giusto che sta organizzando l’edizione 2024 del Festival del Bacchino, riscoprendo tra le pagine della storia della città la tradizione di quel festival che negli anni Sessanta ha consentito a tanti giovani pratesi di cantare sul palco, di vivere le emozioni di esibirsi presentati anche da Pippo Baudo e Mike Bongiorno, di sognare il successo, di provare la strada della musica e oggi di custodire ricordi preziosi di quei tempi.

La storica manifestazione musicale si prepara a tornare proprio nella stessa location che ne decretò il successo nazionale, ovvero il Teatro Frassati di San Giusto, e già registra un’ottima risposta del pubblico, con tanti biglietti già venduti per le tre serate in programma dal 7 al 9 marzo negli spazi di via della Rimembranza.

Le serate saranno appunto tre: la prima venerdì 7 dedicata al rap con la direzione artistica di Marco Lena in arte Blebla, il noto rapper pratese; la seconda sabato 8 sarà invece riservata alle bande rock, con il coordinamento di Massimo Dattoli della scuola School Rock; infine spazio ai cantautori domenica 9 marzo, con la direzione artistica di Alessandro Bernardi della scuola Ottava Nota.

Il programma prevede un’alternanza tra esibizioni di artisti affermati e nuovi talenti. Non solo. Una mostra fotografica ripercorrerà i momenti più significativi delle edizioni storiche, con particolare attenzione agli anni che videro la presenza di Pippo Baudo e Mike Bongiorno (ma ci fu anche Edoardo Vianello un anno, quando il festival fu ospitato addirittura al Politeama.

Gli organizzatori consigliano di affrettarsi nell’acquisto dei biglietti, disponibili online su CiaoTicket e al Teatro Frassati su prenotazione al numero 389 5437717, vista la disponibilità limitata di posti. Particolarmente richiesta la serata finale di domenica 9 marzo, per la quale restano pochissimi biglietti.

Il nuovo festival del Bacchino che ha l’ambizione di unire a prestigiosa tradizione del passato alle nuove tendenze musicali contemporanee, ha il patrocinio del Comune e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Per maggiori informazioni 389 5437717.