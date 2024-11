Festa Lazzerini. Teatro a gettoni e tante sorprese

Per i 15 anni dall’apertura della Lazzerini nella Fabbrica Campolmi, sabato la biblioteca sarà animata dalle 15 in poi da iniziative per ogni fascia d’età: un pomeriggio con attori vestiti da chef, piccoli teatrini delle ombre, fotografi per l’occasione e tanto altro ancora. Tutto a ingresso libero. E per iniziare nella Hall ilregalo di compleanno saràla Lazzerini a farlo al suo pubblico: i giochi in scatola andranno in prestito gratuitamente. Dal pomeriggio di sabato 23 tutti utenti iscritti potranno prendere in prestito 2 giochi in scatola alla volta per 14 giorni, dai classici come Risiko e Scarabeo fino ad arrivare ai party game e alle escape room, perfetti per divertirsi o sfidarsi in famiglia. Anche le biblioteche Ovest, Nord e di Casale introdurranno il prestito dei giochi da tavolo. E i regali non finiscono qui: sabato sempre nella hall torna l’angolo Ti dono un libro, con tanti libri di generi diversi che la biblioteca mette a disposizione per tutti i lettori. Il via alle iniziative è alle 15 con il laboratorio gratuito di fotografia dal titolo 10 foto 1 storia a cura di FuoriCampo: i partecipanti saranno invitati ad andare a caccia di storie in biblioteca per costruire un racconto fotografico con lo smartphone:, basta prenotarsi a [email protected] Il laboratorio durerà fino alle 19, le foto potranno essere utilizzate in futuro per attività promozionali della Lazzerini, per gli studenti del Livi e del Convitto Cicognini la partecipazione sarà riconoscibile come Pcto.

Alle 16 al via il Teatro a gettoni che animerà tante sale della biblioteca, aperto a tutti e senza prenotazione, a cura di Kultroses. Tutti ricordiamo il juke box, o almeno sappiamo cos’era... Al suo posto metti degli attori in carne e ossa vestiti da cuoco. Al posto dei dischi delle poesie, dei brani tratti da libri, canzoni e improvvisazioni teatrali, Un menù da cui scegliere e solerti ‘camerieri’ a consigliare i ‘piatti’ più appetitosi. E invece di inserire una monetina, il pubblico potrà ascoltare i brani con un gettone speciale: il rosino che sarà possibile ritirare in hall. Gli attori saranno riconoscibili da grembiule e cappello pronti a decantare il "cibo per l’anima": il pubblico sarà il regista della performance fino alle 18.45 quando gli chef-attori prima erano sparsi per le sale si ritroveranno in hall o in sala attualità per il gran finale.