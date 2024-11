Festa dell’olio nel vivo. Scattano i divieti . Ecco la nuova viabilità

La Festa dell’Olio, promossa dal Comune con l’associazione Il borgo della Rocca e il Comitato Festa dell’Olio, entra nel vivo. Occhio alle limitazioni al traffico: dalle 15 di oggi fino alle 20 di domenica in piazza della Costituzione (eccetto l’area rialzata di fronte a via Carducci) scatta il divieto di transito e di sosta su tutta la piazza, ad eccezione dei camper dei visitatori. Domenica dalle 8 alle 20 saranno adottati provvedimenti alla viabilità. In piazza Castello scatta il divieto di transito e di sosta, eccetto i veicoli a servizio della manifestazione. In via della Rocca, nel tratto compreso tra via Badioli e via Freccioni, sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione di marcia consentita Montemurlo – piazza Castello e il divieto di sosta su entrambi i lati. Sempre in via della Rocca, nel tratto compreso tra il cimitero e la Portaccia, compreso il parcheggio scatta il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati, eccetto i veicoli adibiti alla manifestazione. In via della Rocca, nel tratto compreso fra via Freccioni ed il civico 38 e sempre in via Freccioni, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati.

Per favorire l’accesso alla Festa dell’Olio, previsti bus navetta gratuiti che faranno la spola tra i parcheggi della città e il borgo della Rocca. I capolinea si trovano in piazza della Costituzione,piazza della Repubblica, piazza Donatori del sangue, piazza Don Milani, piazza Contardi, Piazza Bini, piazza Amendola,  Via della Rocca.