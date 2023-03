Festa della donna: ecco il cartellone Tra spettacoli, musica e incontri

Ecco il cartellone degli appuntamenti per la festa della donna presentato ieri in Comune, frutto di un lavoro di rete che ha coinvolto i Comuni, la Provincia, le associazioni. In programma spettacoli, incontri, convegni, mostre e tante altre iniziative. A Prato si parte oggi alle 16.30 nella sala Fattori della Cgil con la proiezione del documentario "Novecento al femminile. Storie di donne in Val Bisenzio tra guerra, lavoro ed emancipazione", a cura del Coordinamento donne Cgil Spi e Fondazione Cdse. Domani alle 21 al Teatro Cicognini ci sarà lo spettacolo "In assenza" a cura di Soroptimist; da sabato al 12 marzo a Palazzo Buonamici la mostra "Le donne costituenti", a cura di Toponomastica femminile. Il 6 marzo alle 21.15 alla Chiesa S. Bartolomeo ci sarà l’incontro con l’associazione Senza Veli sulla lingua a cura dell’associazione Il Castello e l’8 marzo alle 9.30 in salone consiliare si terrà il convegno "Donne: diritti, autodeterminazione e tutela" a cura del Centro antiviolenza La Nara Cooperativa Alice, nello stesso giorno alle 16 nel salone della Croce D’Oro "L(‘)otto tutti i giorni", storie di donne nel diritto, nello sport e nell’arte a cura dell’associazione dell’associazione S1GN3D e nella Sala Fattori della Cgil alle 18 proiezione...