Festa del volontariato Il vescovo a Cafaggio incoraggia l’impegno

La Festa del Volontariato, proseguirà ininterrottamente fino al 20 agosto, nel giardino all’aperto del circolo Arci di Cafaggio in via del Ferro. I primi giorni sono iniziati con il tutto esaurito lasciando intravedere la possibilità di superare le presenze dello scorso anno che avevano superato (oltre 1400 persone) e dunque portando la speranza di aumentare i contributi alle associazioni del territorio impegnate, durante tutto l’anno, a sostenere i più fragili. Numerosi anche i nuovi volontari, i giovani che si sono inseriti nel gruppo facendo di auspicio positivo ad un proseguo per la manifestazione. Nell’edizione dello scorso anno furono raccolti ben 7mila euro, che furono suddivisi fra Ente Nazionale Sordomuti, Comitato Famiglie Talassemici, Cooperativa New Naif, Pubblica Assistenza Avvenire, Att, Fondazione Italiana di Leniterapia, La Forza di Giò, Mediterranea Saving Humans, Polisportiva Aurora. I nominativi degli enti che quest’anno beneficeranno dei fondi raccolti verranno selezionati dai volontari durante una riunione il prossimo settembre. Al circolo Arci la Festa del volontariato fa subito il pienone e ci sono ancora tante serate da trascorrere in compagnia e al fresco.

Doppia visita a sorpresa a cafaggio: nel corso della giornata che aveva visto la consegna dei contributi alle associazioni del territorio, il vescovo Giovanni Nerbini, è stato ospite, della sedicesima edizione.

Si è trattato di un abbraccio ancora più caro perché arrivato immediatamente dopo la Giornata mondiale della gioventù 2023.

Il vescovo, nel farsi prossimo, in modo discreto, profondo, ha di nuovo incoraggiato all’impegno, sottolineando quanto il cammino della Festa del Volontariato, aldilà del fine che si propone, può essere di esempio per l’attenzione e la cura verso le tante difficoltà che avvolgono la nostra società. Presente insieme al vescovo anche il sindaco Biffoni che ha apprezzato i piatti preparati dai cuochi della festa. La Festa del Volontariato è un appuntamento storico che si svolge ormai da 16 anni e che unisce solidarietà, amicizia e socialità: un’occasione per stare insieme e passare una serata diversa in compagnia.