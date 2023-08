Festa del Volontariato a Prato: subito pienone e ancora tante serate

La Festa del Volontariato, iniziata lo scorso sabato proseguirà ininterrottamente fino al 20 agosto, nel giardino all’aperto del circolo Arci di Cafaggio in via del Ferro. I primi giorni sono iniziati con il tutto esaurito lasciando intravedere la possibilità di superare le presenze dello scorso anno che avevano superato (oltre 1400 persone) e dunque portando la speranza di aumentare i contributi alle associazioni del territorio impegnate, durante tutto l’anno, a sostenere i più fragili. Numerosi anche i nuovi volontari, i giovani che si sono inseriti nel gruppo facendo di auspicio positivo ad un proseguo per la manifestazione. Nell’edizione dello scorso anno furono raccolti ben 7mila euro, che furono suddivisi fra Ente Nazionale Sordomuti, Comitato Famiglie Talassemici, Cooperativa New Naif, Pubblica Assistenza Avvenire, Att, Fondazione Italiana di Leniterapia, La Forza di Giò, Mediterranea Saving Humans, Polisportiva Aurora. I nominativi degli enti che quest’anno beneficeranno dei fondi raccolti verranno selezionati dai volontari durante una riunione il prossimo settembre.